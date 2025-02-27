Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Mayat Bos Pemilik Ruko Dicor, Pelaku Kuras ATM Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |11:02 WIB
Kasus Mayat Bos Pemilik Ruko Dicor, Pelaku Kuras ATM Korban
mayat dicor (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap ZA (38), pelaku yang diduga membunuh pria berinisial JS (69), dan mayatnya dicor semen di dalam ruko miliknya di Pulogadung, Jakarta Timur. Polisi menyebut, pelaku sempat menguras ATM korban setelah mengecor jasad.

“Memang sebagian harta korban, berupa uang sudah diambil oleh terduga pelaku, ditransfer ke rekeningnya juga,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

Nicolas mengatakan, pihaknya mengetahui ada transferan sejumlah uang dari rekening korban ke pelaku setelah polisi memeriksa ponsel miliknya.

“Dari HP korban yang masih dibawa oleh terduga pelaku, dan juga ada transferan. Jadi ATM-nya diambil dan uangnya diambil dari ATM. Ada transferan uang juga ke rekening terduga pelaku. Itulah awal mulanya pengungkapan kasus ini,” ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement