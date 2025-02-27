Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Terguling di Tol Cijago Depok Akibat Pecah Ban, Korban Jiwa Nihil

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |17:15 WIB
Truk Terguling di Tol Cijago Depok Akibat Pecah Ban, Korban Jiwa Nihil
Truk terguling di Tol Cicago Depok (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Sebuah truk engkel box putih dengan nomor polisi D 8177 EQ terguling di Ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) KM 44+200A, Depok, Jawa Barat pada Kamis (27/2/2025). Kecelakaan ditangani Unit PJR Polda Metro Jaya.

Dalam video amatir yang dibagikan di sejumlah laman media sosial terlihat truk box terguling dalam posisi melintang di tengah ruas tol dengan dua roda kiri di atas. Lalu lintas pun sempat tersendat siang tadi.

"Kecelakaan tunggal tidak ada korban luka, hanya mobil rusak," kata Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan saat dikonfirmasi, Kamis (27/2/2025).

Burhan menjelaskan, kronologi kejadian berawal truk box melaju dari arah Barat ke Timur, melalui Jalan Tol Cijago, sesampainya di KM 44+200A, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok mengalami pecah ban dan terjadi kecelakaan.

"Mengalami pecah ban kiri belakang, sehingga terbalik dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut," ucapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement