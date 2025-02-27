Truk Terguling di Tol Cijago Depok Akibat Pecah Ban, Korban Jiwa Nihil

DEPOK - Sebuah truk engkel box putih dengan nomor polisi D 8177 EQ terguling di Ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) KM 44+200A, Depok, Jawa Barat pada Kamis (27/2/2025). Kecelakaan ditangani Unit PJR Polda Metro Jaya.

Dalam video amatir yang dibagikan di sejumlah laman media sosial terlihat truk box terguling dalam posisi melintang di tengah ruas tol dengan dua roda kiri di atas. Lalu lintas pun sempat tersendat siang tadi.

"Kecelakaan tunggal tidak ada korban luka, hanya mobil rusak," kata Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan saat dikonfirmasi, Kamis (27/2/2025).

Burhan menjelaskan, kronologi kejadian berawal truk box melaju dari arah Barat ke Timur, melalui Jalan Tol Cijago, sesampainya di KM 44+200A, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok mengalami pecah ban dan terjadi kecelakaan.

"Mengalami pecah ban kiri belakang, sehingga terbalik dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut," ucapnya.



(Arief Setyadi )