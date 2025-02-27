Suntik Daging Ayam Pakai Air Biar Gemuk, Soyib Diciduk Polisi

JAKARTA - Seorang tukang potong ayam, Soyib diciduk polisi karena menyuntik daging ayam dengan air agar gemuk dan menjualnya ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penangkapan itu dilakukan polisi pasca menerima aduan dari warga.

"Dari laporan masyarakat kami tindaklanjuti, ternyata (benar) ada praktek itu. Makanya kami Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Sekatan komitmen tuk menjaga agar jangan sampai disalahgunakan," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Andrian Satrio pada wartawan, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, penangkapan terhadap pria asal Brebes, Jawa Barat itu dilakukan pasca polisi menerima aduan dari warga tentang adanya dugaan kasus produksi barang dengan menambah, mengurangi, isi bersih, tidak sesuai dengan standar produksi sebagai mana di maksud dalam Pasal 8 Juncto 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penangkapan dilakukan pasca polisi melakukan penyelidikan terhadap pelaku.