HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Jembatan di Citeureup Bogor Ambruk!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |17:36 WIB
Hujan Deras, Jembatan di Citeureup Bogor Ambruk!
Jembatan di Citeureup Bogor ambruk diguyur hujan deras (Foto: Tangkapan layar/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Jembatan di wilayah Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ambruk. Saat ini, jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan.

Dalam video yang dilihat Okezone, tampak jembatan tersebut sudah dalam kondisi ambruk. Air dari jalan yang berwarna kecoklatan mengalir deras menuju aliran yang berada di bawah jenbatan.

Beberapa pengguna jalan pun terlihat hanya bisa pasrah berdiri di dekat jembatan menyaksikan kondisi tersebut karena tidak bisa melintas.

"Info terkini yang mau ke Citeurep gak bisa lewat jembatannya jebol," kata pria perekam video dikutip Okezone," Kamis (27/2/2025).

Terpisah, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan terkait kejadian dalam video. Saat ini, anggotanya sudah berangkat menuju lokasi untuk melakukan assesment.

"Itu akses utama ke Leuwibilik. Ini baru masuk laporannya 15 menit lalu, tapi anggota sudah berangkat Akses terputus, ini juga sudah komunikasi dengan PUPR," ucap Adam dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )

      
