Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Bos Ruko di Pulogadung Dibunuh Kuli Bangunan, Uang Rp64 Juta Raib

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |17:59 WIB
Sadis! Bos Ruko di Pulogadung Dibunuh Kuli Bangunan, Uang Rp64 Juta Raib
Mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap pemilik Ruko di Pulogadung, Jakarta Timur berinisial JS (69) yang dibunuh kuli bangunannya sendiri ZA (35) pada 16 Februari 2025 silam. Pelaku tak hanya membunuh korban, namun juga menguras isi ATM korban.

"Terkait dengan pencurian uang yang dilakukan oleh tersangka, uang yang ditransfer (dari ATM korban ke tersangka) sebesar Rp64 juta," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, Kamis (27/2/2025).

ZA mentransfer uang itu satu hari setelah kematian JS atau pada 17 Februari 2025. Selanjutnya, ZA juga mengambil uang tunai Rp2,5 juta dari rekening milik korban.

"Rp2,5 juta juga diambil cash," tuturnya.

Dua hari setelahnya, ZA pun memutuskan pulang kembali ke kediaman orangtuanya yang berada di Jawa Tengah. Polisi menyebut ZA telah menggunakan uang sebesar Rp10 juta.

"Pelaku mengeluarkan uang Rp10 juta. Dia pulang ke rumah orang tuanya di daerah Jawa Tengah dan (untuk) keperluan sehari-hari," tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement