Sadis! Bos Ruko di Pulogadung Dibunuh Kuli Bangunan, Uang Rp64 Juta Raib

JAKARTA - Polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap pemilik Ruko di Pulogadung, Jakarta Timur berinisial JS (69) yang dibunuh kuli bangunannya sendiri ZA (35) pada 16 Februari 2025 silam. Pelaku tak hanya membunuh korban, namun juga menguras isi ATM korban.

"Terkait dengan pencurian uang yang dilakukan oleh tersangka, uang yang ditransfer (dari ATM korban ke tersangka) sebesar Rp64 juta," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, Kamis (27/2/2025).

ZA mentransfer uang itu satu hari setelah kematian JS atau pada 17 Februari 2025. Selanjutnya, ZA juga mengambil uang tunai Rp2,5 juta dari rekening milik korban.

"Rp2,5 juta juga diambil cash," tuturnya.

Dua hari setelahnya, ZA pun memutuskan pulang kembali ke kediaman orangtuanya yang berada di Jawa Tengah. Polisi menyebut ZA telah menggunakan uang sebesar Rp10 juta.

"Pelaku mengeluarkan uang Rp10 juta. Dia pulang ke rumah orang tuanya di daerah Jawa Tengah dan (untuk) keperluan sehari-hari," tuturnya.



(Arief Setyadi )