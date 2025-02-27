HUT KSPSI Bubar, Lalin di Kawasan GBK Terpantau Lancar

JAKARTA - Arus lalu lintas di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK) terpantau lancar usai serikat buruh merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kamis (27/2/2025) sore. Acara tersebut digelar di Indonesia Arena kawasan SUGBK, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dari pantauan iNews Media Group, arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat terlihat lancar pada pukul 16.50 WIB. Tak terlihat kepadatan kendaraan baik yang mengarah Slipi maupun sebaliknya.

Sementara itu, para buruh terlihat berjalan keluar dari kawasan Indonesia Arena. Terlihat, mereka berjalan tertib di bahu jalan tanpa mengganggu arus lalu lintas.

Arus lalu lintas juga terpantau lancar saat para buruh mulai membubarkan diri pada pukul 15.00 WIB di kawasan GBK. Mereka berjalan kaki secara bergerombol dari Indonesia Arena menuju ke Parkir Timur SUGBK.

Bahkan, tak sedikit pula para buruh yang berjalan sambil membawa sejumlah atribut tani, seperti caping atau topi tani dan aksesoris lainnya.

Ada pula para buruh yang menaiki sepeda motor dan mulai meninggalkan kawasan SUGBK. Namun, arus lalu lintas di jalanan sekitar SUGBK tampak ramai lancar meski para buruh mulai meninggalkan kawasan tersebut.



(Arief Setyadi )