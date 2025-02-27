Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan

JAKARTA - Polda Metro Jaya melarang warga untuk melakukan kegiatan Sahur on The Road (SOTR) selama Bulan Suci Ramadhan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekhusukan selama menjalankan ibadah puasa.

“Yang jelas seperti tahun lalu, Sahur on The Road, ini sangat tidak diperbolehkan. Dan masyarakat betul-betul harus khusus untuk melaksanakan ibadah puasa dan biarlah kami yang ada di jalan, kami saja,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, kegiatan SOTR tersebut berpotensi terjadinya perkelahian hingga tawuran. “Kalau Sahur on The Road, kalau bertemu akhirnya perkelahian, tawuran, ini yang sangat kita hindari,” ujarnya.

Latif menambahkan, Polda Metro Jaya juga akan melakukan patroli skala besar guna memastikan keamanan selama bulan Ramadan. Termasuk, memastikan tidak ada warga yang menggelar SOTR.

“Di setiap Polres juga ada, Polda pun mengadakan (patroli), terutama memang jalur-jalur protokol yang terutama tentunya kita imbau pada pemuda ini,” ucapnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat menjadikan Bulan Suci Ramadhan ini dengan kekhusukan. “Mari, bulan puasa ini banyak-banyak berkumpul dengan keluarga. Harapan gitu. Kalau dengan teman sudah sering. Sudah, di rumah saja. Kami akan menjaga keselamatan daripada warga Jakarta. Khususnya akan merayakan dengan hikmat dan penuh kekhusuan dalam melaksanakan ibadah,” jelas dia.



(Arief Setyadi )