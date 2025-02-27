Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Pasutri Tewas di Kontrakan Cikarang Ditutup, Kenapa?

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |20:23 WIB
Kasus Pasutri Tewas di Kontrakan Cikarang Ditutup, Kenapa?
Kasus Pasutri Tewas di Kontrakan Cikarang Ditutup (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

BEKASI - Polisi menutup kasus tewasnya pasangan suami istri (pasutri), yakni YM (25) dan (DS) (24) yang terjadi di kamar kontrakan di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kasus ini ditutup lantara pelaku YM nekat gantung diri, usai membunuh istrinya DS.

"Iya kasus ini ditutup," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar di Cikarang Utara, Kamis (27/2/2025).

Seno mengatakan, dari hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh YM yang menjadi penyebab sang istri meninggal dunia.

"Ada luka yang di peremupan (korban) adanya bekas cekikan pada leher," ucapnya.

Setelah itu, kata Seno, polisi menyimpulkan bahwa YM melakukan kekerasan terhadap DS, hingga akhirnya setelah pembunuhan itu terjadi, YM memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar mandi.

"Kita simpulkan bahwa memang adanya kekerasan yang dilakukan almarhum yang laki-laki kepada istrinya, kemudian setelah itu yang laki-laki bunuh diri," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pasangan suami istri (pasutri) berinisial DS (24) dan YM (25) ditemukan tewas sudah membusuk didalam kontrakan Kampung Jati Warung Kobak, Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (25/2/2025) pagi. Jenazah suami ditemukan tergantung di kamar mandi, sementara istri tergeletak di kasur dibungkus selimut.

(Angkasa Yudhistira)

      
