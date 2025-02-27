Hujan Deras, Ratusan Warga di Cibinong Terdampak Banjir

BOGOR - Sejumlah rumah warga di Kampung Tarikolot, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten terdampak banjir. Banjir tersebut disebabkan oleh hujan intesitas deras siang tadi.

"Hujan deras dengan durasi yang lama sehingga Kali Cikumpa meluap menggenangi di wilayah tersebut," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Kamis (27/2/2025).

Rumah warga yang sempat terdampak banjir yakni di RT 01, 02 RW 04. Dari dua RT tersebut, tercatat ada 198 KK 530 jiwa yang terdampak banjir.

Selain itu, hujan deras juga menyebabkan longsor pada Tembok Penahan Tanah (TPT) pondok pesantren. Longsor tersebut mengancam dua unit rumah warga yang berada tepat di bahwanya.

"Dan (mengancam) bangunan pesantren yang berada di atas longsoran," ujarnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Untuk longoran di Kali Cikumpa belum sepenuhnya dibersihkan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait.

"Rumah masih dihuni oleh pemiliknya pindah ke depan bagian rumah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )