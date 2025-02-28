Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Desak Transparansi dalam Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |00:55 WIB
DPR Desak Transparansi dalam Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar meminta agar Pertamina menjelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai peristiwa kebakaran Kilang Pertamina Cilacap pada Kamis 27 Februari 2025. Di mana, peristiwa itu sempat menimbulkan kepanikan masyarakat.

“Kita sangat prihatin dengan kebakaran yang terjadi di Kilang Pertamina Cilacap. Ini adalah salah satu kilang terbesar di Indonesia, sehingga insiden ini perlu ditangani dengan serius,” kata Gunhar, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

Kendati pihaknya mengimbau masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan peristiwa kebakaran tersebut dengan dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Di mana, kasus pengoplosan jenis Pertalite ke Pertamax tengah ramai setelah dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung).  

“Kita jangan berasumsi tanpa dasar bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan isu pengoplosan BBM. Kita harus menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwenang,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya memastikan bahwa Komisi XII bakal mengawal kasus tersebut dan memastikan investigasi menyeluruh dan transparan. Pertamina, menurut Gunhar, perlu memberikan klarifikasi mengenai beredarnya isu bahwa tangki yang terbakar adalah tangki yang menampung BBM jenis Pertalite. Sebab, transparansi dari Pertamina sangat penting agar tidak ada spekulasi liar di masyarakat.

“Pertamina harus segera menjelaskan kepada publik, apakah benar kilang yang terbakar ini menampung BBM Pertalite atau tidak. Jangan sampai ada simpang siur informasi yang justru membuat masyarakat semakin resah,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
