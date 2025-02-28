Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor di Bulan Maret, Ini Daftarnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |01:00 WIB
KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor di Bulan Maret, Ini Daftarnya
KPK lelang barang rampasan dari koruptor (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali membuka lelang eksekusi barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memulihkan keuangan negara. Proses persiapan lelang yang telah dimulai sejak 21 Februari 2025 itu akan dilaksanakan pada 6 Maret 2025.

Pelaksanaan lelang ini dilakukan melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Tujuannya agar proses lelang berjalan transparans dan akuntabel.

Sebagai bagian dari tahapan lelang, KPK mengadakan kegiatan aanwijzing atau pengecekan langsung barang rampasan oleh calon peserta lelang di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025). Dalam kegiatan aanwijing calon pembeli bisa meninjau langsung kondisi fisik barang yang akan dilelang, agar dapat memperoleh informasi akurat tentang objek lelang, sehingga penawaran berjalan lebih terbuka dan terpercaya.

“Kami memastikan bahwa seluruh tahapan lelang, termasuk aanwijzing, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam lelang dengan keyakinan bahwa proses ini berjalan secara adil dan profesional,” kata Anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Jozua Mamoto, dalam keterangannya, Kamis.

Benny juga menegaskan, calon pembeli tidak perlu meragukan kualitas barang yang dilelang. Barang rampasan yang disimpan di Rupbasan KPK telah dirawat dengan baik untuk memastikan nilainya tetap terjaga.

“Kami menyaksikan bagaimana sistem pengamanan yang sangat baik di sini. Upaya yang dilakukan untuk menjaga nilai barang rampasan ini sangat penting, karena jangan sampai barang yang awalnya bernilai tinggi menjadi turun drastis saat dilelang. Oleh sebab itu, kami mengapresiasi tata laksana dan pengelolaan di sini yang sangat transparan dan terorganisir,” ujarnya.

 

