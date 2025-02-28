Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Terakhir Retreat, Prabowo Bakal Gembleng Kepala Daerah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |07:59 WIB
Hari Terakhir Retreat, Prabowo Bakal Gembleng Kepala Daerah
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok BPMI Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, memasuki hari kedelapan atau hari terakhir, pada Jumat (28/2/2025). Dimana, hingga hari terakhir ini sebanyak 494 kepala daerah telah mengikuti retreat. 

Dari jadwal resmi yang dibagikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan langsung kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Setelah sebelumnya, memimpin parade senja dan farewell dinner pada Kamis (27/2) sore.

Dimana pada acara parade senja itu turut hadir, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani pun tampak hadir.

Selain kepala daerah, para wakil kepala daerah yang baru didatangkan dua hari menjelang acara puncak acara yakni sebanyak 477 orang pun turut hadir. Berdasarkan jadwal Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan selama 2,5 jam yang dimulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.

Setelah sesi pengarahan, Prabowo, kepala daerah, hingga wakil kepala daerah akan melaksanakan salat Jumat, dilanjutkan dengan santap siang bersama sebelum acara dibubarkan pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, secara resmi acara retreat yang berlangsung dari subuh hingga malam hari selama delapan hari berturut-turut itu selesai dilaksanakan. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah pun bisa membubarkan diri dan kembali ke daerah yang masing-masing. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187401/ketua_mpr_ahmad_muzani-j8wf_large.jpg
Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187353/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-khQ4_large.jpg
Ketua MPR Ungkap Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187320/ahmad_muzani-qAs8_large.jpg
Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154/prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187150/prabowo_subianto-3cSO_large.jpg
Prabowo Pastikan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana, Warga Padang Pariaman Sorak: Alhamdulillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187149/prabowo_subianto-DS7q_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Tak Akan Biarkan Saudara Memikul Beban Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement