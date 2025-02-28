Hari Terakhir Retreat, Prabowo Bakal Gembleng Kepala Daerah

JAKARTA - Retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, memasuki hari kedelapan atau hari terakhir, pada Jumat (28/2/2025). Dimana, hingga hari terakhir ini sebanyak 494 kepala daerah telah mengikuti retreat.

Dari jadwal resmi yang dibagikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan langsung kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Setelah sebelumnya, memimpin parade senja dan farewell dinner pada Kamis (27/2) sore.

Dimana pada acara parade senja itu turut hadir, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani pun tampak hadir.

Selain kepala daerah, para wakil kepala daerah yang baru didatangkan dua hari menjelang acara puncak acara yakni sebanyak 477 orang pun turut hadir. Berdasarkan jadwal Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan selama 2,5 jam yang dimulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.

Setelah sesi pengarahan, Prabowo, kepala daerah, hingga wakil kepala daerah akan melaksanakan salat Jumat, dilanjutkan dengan santap siang bersama sebelum acara dibubarkan pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, secara resmi acara retreat yang berlangsung dari subuh hingga malam hari selama delapan hari berturut-turut itu selesai dilaksanakan. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah pun bisa membubarkan diri dan kembali ke daerah yang masing-masing.

