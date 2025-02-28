Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Mungkin Kita Pernah Bertikai tapi Selalu Cari Jalan Damai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |08:14 WIB
Prabowo : Mungkin Kita Pernah Bertikai tapi Selalu Cari Jalan Damai
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin jamuan makan malam bersama para kepala daerah dan taruna di Ruang Makan Husein, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2025. Acara tersebut digelar dalam rangka retreat kepala daerah.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut acara retreat tersebut diharapkan dapat terbangun suasana yang baik antar-kepala daerah.

"Karena itu acara seperti ini walaupun merupakan katakanlah usaha awal dan mungkin belum sempurna pasti banyak kekurangan, tetapi saya mendapat laporan dari Menteri dalam negeri ternyata suasana yang tercipta, suasana yang terbangun adalah suasana yang cukup baik, cukup semangat, cukup harmonis, cukup mesra. Inilah kelebihan kita, inilah keunggulan kita," kata Prabowo dikutip Jumat (28/2/2025). 

Meski terjadi kesalahpahaman hingga pertikaian, Prabowo meyakini semua pihak selalu mencari jalan untuk berdamai."Mungkin berbeda beda tapi satu. Mungkin ada salah paham, mungkin ada diantara kita pernah bertikai tapi kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah. Kita selalu cari jalan damai, kita selalu cari jalan yang terbaik untuk negara dan rakyat kita," katanya.

Prabowo menegaskan pentingnya persatuan dan kerja sama bagi seluruh kepala daerah dalam menjalankan amanah untuk melayani rakyat. Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang beragam, seluruh kepala daerah harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu bangsa yang utuh.

"Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar, keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
