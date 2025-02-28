Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Kejari Jakbar Tilap Uang Barang Bukti, Kejati DKI Sita Tanah hingga Rumah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |09:16 WIB
Eks Kejari Jakbar Tilap Uang Barang Bukti, Kejati DKI Sita Tanah hingga Rumah
Eks Kejari Jakbar Tilap Uang Barang Bukti (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, berinisial AZ sebagai tersangka suap dalam eksekusi pengembalian barang bukti korban robot trading Fahrenheit. Kejati menyita barang bukti mulai uang miliaran hingga rumah.

“Kami sudah memblokir dan menyita uang yang ada di rekening senilai Rp 3,7 miliar. Uang cash Rp1,7 miliar, dalam bentuk polis asuransi Rp2 miliar. Kemudian, aset rumah yang dibeli oleh tersangka, tanah serta uang tunai yang ada pada istri tersangka,” kata Kajati DKI Jakarta, Patris Yusrian, Jumat (28/2/2025).

Dia menjelaskan, tersangka AZ menggunakan rekening sang istri untuk sekadar menaruh uang tersebut. Dia memastikan tidak ada uang yang dialirkan AZ ke sang istri sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Jadi bukan mengalir, disimpan di rekening istrinya. Istrinya sudah diperiksa sebagai saksi kemarin. Kemudian yang sudah diamankan kurang lebih 5 miliar,” ujar dia.

Sebelumnya, mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berinisial AZ sebagai tersangka suap dalam eksekusi pengembalian barang bukti korban robot trading Fahrenheit. AZ diduga telah menilap uang pengembalian barang bukti sebesar Rp11,5 miliar.

“Atas tindak pidana korupsi berupa suap tersebut Penyidik Kejati DKI telah memeriksa beberapa pihak pada tanggal 24 Februari yaitu satu orang oknum Jaksa inisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kajati Jakarta Patris Yusrian dikutip Jumat (28/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187657//korupsi_cpo-bdDj_large.jpg
Eks Panitera Wahyu Gunawan Dihukum 11,5 Tahun Penjara Terkait Vonis Lepas CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187651//korupsi_cpo-CmuI_large.jpg
Kasus Vonis Lepas CPO, Eks Waka PN Jakpus Dihukum 12,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187404//kapal-cLv8_large.jpg
Kasus Korupsi Minyak Mentah, Saksi Sebut Kapal VLGC Dibutuhkan Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187331//kerry-SH4v_large.jpg
Kerry Adrianto Bingung Didakwa Rugikan Negara di Kasus Tata Kelola Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187315//kejagung-hJHV_large.jpg
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187176//ridwan_kamil-smub_large.jpg
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement