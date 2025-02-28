Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sampaikan Terima Kasih ke SBY dan Jokowi: Bersyukur Kita Punya Pemimpin yang Jaga Bangsa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:41 WIB
Prabowo Sampaikan Terima Kasih ke SBY dan Jokowi: Bersyukur Kita Punya Pemimpin yang Jaga Bangsa
SBY Prabowo dan Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin jamuan makan malam bersama para kepala daerah dan taruna di Ruang Makan Husein, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hadir di tengah makan malam bersama itu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan ungkapan rasa terimakasih atas semua pengabdian dari dua pemimpin terdahulu itu. Keduanya pemimpin yang memiliki pengalaman 10 tahun ini senantiasa menjaga bangsa di tengah berbagai tantangan global

"Khususnya saya ingin mengucapkan terima masih pak SBY dan pak Jokowi, 20 tahun bapak telah mengendalikan bangsa dan negara, menjaga negara, menghindari perpecahan, menjaga bangsa dan negara, menghindari diganggu oleh bangsa lain," kata Prabowo, Kamis (27/2/2025) malam.

Oleh sebab itu, Prabowo merasa bangga dan bersyukur bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh dua orang terbaik yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan tanah air.

"Kalau kita lihat dunia sekarang, kita bersyukur punya pemimpin pemimpin yang baik, yang menjaga bangsa dan negara ini, karena itu saya merasa sangat bangga," katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi dedikasi yang tinggi para taruna Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) ketika menjadi pasukan Upacara Parade Senja. Pasalnya, hujan begitu deras mengguyur lapangan Pancasila ketika upacara berlangsung.

"Hari ini saya kira pak SBY, presiden SBY, presiden Jokowi, saya kira bapak bapak setuju bahwa para taruna telah memberi yang terbaik yang mereka bisa berikan, kalau anak buah yang sebetulnya anak anak kita kalau berbuat baik saya kira pantas bapaknya memberikan penghargaan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187624//ketua_kpk_setyo_budiyanto-jl1z_large.jpg
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187616//ketua_mpr_china_wang_huning_tiba_di_indonesia-kA2s_large.jpg
Ketua MPR China Tiba di Indonesia, Besok Bertemu Prabowo di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187498//mantan_ketua_komisi_informasi_dki_jakarta_yulianto_widirahardjo-2q3P_large.jpg
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, Ahli: Informasi Pejabat Publik Tak Bisa Dirahasiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187401//ketua_mpr_ahmad_muzani-j8wf_large.jpg
Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187353//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-khQ4_large.jpg
Ketua MPR Ungkap Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187347//ketua_mpr_ahmad_muzani-uGZD_large.jpg
Bertemu Prabowo, Ketua MPR Ungkap Sempat Bahas Amandemen UUD 1945
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement