Prabowo Sampaikan Terima Kasih ke SBY dan Jokowi: Bersyukur Kita Punya Pemimpin yang Jaga Bangsa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin jamuan makan malam bersama para kepala daerah dan taruna di Ruang Makan Husein, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hadir di tengah makan malam bersama itu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan ungkapan rasa terimakasih atas semua pengabdian dari dua pemimpin terdahulu itu. Keduanya pemimpin yang memiliki pengalaman 10 tahun ini senantiasa menjaga bangsa di tengah berbagai tantangan global

"Khususnya saya ingin mengucapkan terima masih pak SBY dan pak Jokowi, 20 tahun bapak telah mengendalikan bangsa dan negara, menjaga negara, menghindari perpecahan, menjaga bangsa dan negara, menghindari diganggu oleh bangsa lain," kata Prabowo, Kamis (27/2/2025) malam.

Oleh sebab itu, Prabowo merasa bangga dan bersyukur bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh dua orang terbaik yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan tanah air.

"Kalau kita lihat dunia sekarang, kita bersyukur punya pemimpin pemimpin yang baik, yang menjaga bangsa dan negara ini, karena itu saya merasa sangat bangga," katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi dedikasi yang tinggi para taruna Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) ketika menjadi pasukan Upacara Parade Senja. Pasalnya, hujan begitu deras mengguyur lapangan Pancasila ketika upacara berlangsung.

"Hari ini saya kira pak SBY, presiden SBY, presiden Jokowi, saya kira bapak bapak setuju bahwa para taruna telah memberi yang terbaik yang mereka bisa berikan, kalau anak buah yang sebetulnya anak anak kita kalau berbuat baik saya kira pantas bapaknya memberikan penghargaan," katanya.