Panglima TNI Hadiri Jamuan Makan Malam Retret Kepala Daerah yang Dipimpin Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara Jamuan Makan Malam yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Retret Kepala Daerah Tahun 2025, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Ruang Makan Husein Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/02/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah kekuatan yang harus dijaga dan dipersatukan. “Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar, keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa meskipun perbedaan dan pertikaian mungkin pernah terjadi, selalu ada upaya untuk menemukan solusi terbaik melalui musyawarah dan jalur damai demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.

“Mungkin ada di antara kita pernah bertikai, tetapi kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah. Kita selalu cari jalan damai. Kita selalu cari yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat kita,” pungkas Presiden RI.

Jamuan makan malam ini menjadi bagian penting dari rangkaian retret kepala daerah yang bertujuan untuk semakin mempererat kerja sama antar pemimpin, memperkokoh solidaritas nasional, serta mendorong sinergi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, para pejabat TNI-Polri, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti retret.



