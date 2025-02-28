Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Hadiri Jamuan Makan Malam Retret Kepala Daerah yang Dipimpin Presiden Prabowo Subianto

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:52 WIB
Panglima TNI Hadiri Jamuan Makan Malam Retret Kepala Daerah yang Dipimpin Presiden Prabowo Subianto
Panglima TNI
A
A
A

JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara Jamuan Makan Malam yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Retret Kepala Daerah Tahun 2025, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Ruang Makan Husein Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/02/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah kekuatan yang harus dijaga dan dipersatukan. “Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar, keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa meskipun perbedaan dan pertikaian mungkin pernah terjadi, selalu ada upaya untuk menemukan solusi terbaik melalui musyawarah dan jalur damai demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.

“Mungkin ada di antara kita pernah bertikai, tetapi kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah. Kita selalu cari jalan damai. Kita selalu cari yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat kita,” pungkas Presiden RI.

Jamuan makan malam ini menjadi bagian penting dari rangkaian retret kepala daerah yang bertujuan untuk semakin mempererat kerja sama antar pemimpin, memperkokoh solidaritas nasional, serta mendorong sinergi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, para pejabat TNI-Polri, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti retret.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187631//tni-KpYL_large.jpg
Gaduh Bantuan Korban Bencana Sumatera Dilempar dari Helikopter, Panglima TNI Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187624//ketua_kpk_setyo_budiyanto-jl1z_large.jpg
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187616//ketua_mpr_china_wang_huning_tiba_di_indonesia-kA2s_large.jpg
Ketua MPR China Tiba di Indonesia, Besok Bertemu Prabowo di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187527//viral-WGHz_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Ratu Narkoba Dewi Astutik saat Operasi Senyap Intel TNI dan BNN di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461//narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187421//pemerintah-GVpt_large.jpg
Jalur Darat Terputus, Pangdam Iskandar Muda Kirim Helikopter Droping Logistik ke Kota Langsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement