HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ternyata Diundang Parade Senja Retreat Kepala Daerah, Tapi Hanya Titip Pesan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |13:42 WIB
Megawati Ternyata Diundang Parade Senja Retreat Kepala Daerah, Tapi Hanya Titip Pesan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri ternyata turut diundang untuk menghadiri parade senja, dalam kegiatan retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025 kemarin.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI yang juga putri Megawati, Puan Maharani. Sayangnya, Megawati berhalangan hadir.

Kendati tak hadir, Puan memastikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kegiatan retreat kepala daerah ini.

"Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Puan menyampaikan pesan Megawati sebagaimana tertulis dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

