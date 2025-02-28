Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Sebenarnya Diundang Ikut Parade Senja Retreat Kepala Daerah Bareng Prabowo, SBY dan Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |13:45 WIB
Megawati Sebenarnya Diundang Ikut Parade Senja Retreat Kepala Daerah Bareng Prabowo, SBY dan Jokowi
Presiden Prabowo, SBY, Jokowi dan Puan Hadiri Parade Senja Retreat Kepala Daerah.
JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri ternyata turut diundang untuk menghadiri parade senja dalam kegiatan retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 27 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI yang juga putri Megawati, Puan Maharani. Sayangnya, Megawati berhalangan hadir.

Kendati tak hadir, Puan memastikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kegiatan retreat kepala daerah ini.

"Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Puan menyampaikan pesan Megawati sebagaimana tertulis dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Saat ditanya awak media soal rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, Puan memastikan keduanya akan segera bertemu. “Pasti, pasti. Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” ujarnya 

 

