Polri Dorong Kelompok Rentan Suarakan Tindak Kekerasan

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri mendorong agar kelompok rentan dapat bersuara, ketika mengalami kekerasan di lingkungannya.

Hal itu diungkap Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Brigjen Nurul Azizah saat menggelar Kick Off Meeting kampanye #RiseAndSpeak, yang bertujuan menciptakan lingkungan aman, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Menurutnya, mewujudkan lingkungan aman dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, serta melaporkan kekerasan berbasis gender. Baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi dan seksual.

"Kami mendorong setiap individu untuk berani bersuara dan melaporkan setiap tindak kekerasan dan ketidakadilan," kata Nurul dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Kampanye ini, kata Nurul, memiliki sejumlah misi utama, antara lain mengedukasi masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan, memperkuat sinergi lintas sektoral, serta mengoptimalkan platform digital sebagai sarana edukasi publik yang luas dan efektif.

"Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dan instansi terkait dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia," katanya.