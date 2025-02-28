Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo, Jokowi dan SBY Nyanyi Bareng dengan Seragam Loreng di Akmil

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |14:27 WIB
Presiden Prabowo SBY dan Jokowi nyanyi bersama di retret Magelang (foto: dok ist)
Presiden Prabowo SBY dan Jokowi nyanyi bersama di retret Magelang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Momen hangat dan kompak kebersamaan Presiden Prabowo Subianto nyanyi bareng dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo terjadi saat Gala Dinner di Retreat Kepala Daerah di Ruang Makan Nasution, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) malam.

Prabowo, Jokowi, dan SBY kompak menyanyikan beberapa lagu, di antaranya berjudul 'Kamu Ngga' Sendirian’ dari band Tipe-X hingga lagu 'Koyo Jogja Istimewa'. Ketiganya juga kompak mengenakan seragam loreng Komponen Cadangan TNI.

Pada momen ini, para Kepala Daerah serta para tamu undangan lainnya seperti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta para Taruna dan Taruni juga ikut serta bernyanyi dengan iringan lagu yang dimainkan oleh The Garuda’s Band.

Sebelumnya, Prabowo, Jokowi, dan SBY juga terlihat kompak menaiki kendaraan Maung Garuda produksi PT Pindad Bandung Jawa Barat saat Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih.

 

