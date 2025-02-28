Penampakan Prabowo Sholat Jumat di Tenda Retreat Magelang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah Sholat Jumat di tenda ibadah peserta retret, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 28 Februari 2025. Sholat Jumat dilakukan setelah Kepala Negara memberikan pengarahan dalam penutupan retret kepala daerah dan wakil kepala daerah 2025.

Adzan pertama dikumandangkan tepat pukul 11:57 WIB, menandai masuknya waktu Sholat Jumat. Selang beberapa menit kemudian, adzan kedua berkumandang pada 12:02 WIB, mengundang para jamaah untuk segera merapatkan saf.

Bertindak sebagai khatib dan imam dalam Sholat Jumat kali ini adalah Ustadz Ahmad Syaikhu, seorang ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Magelang. Sementara tugas sebagai muazin/bilal dipercayakan kepada Hari Rustaman.

Dalam khotbahnya, Ustadz Ahmad Syaikhu menyampaikan pesan tentang "Ramadhan Menyenangkan dan Menenangkan", mengingat bulan suci Ramadhan yang akan tiba. Presiden Prabowo yang hadir bersama sejumlah pejabat negara, jajaran TNI, serta peserta retret, tampak khusyuk mendengarkan khotbah yang disampaikan.

Dengan suasana yang tenang dan penuh kekhidmatan, Sholat Jumat berlangsung lancar dan tertib. Usai salat Jumat, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan beberapa jamaah yang hadir.

Turut melaksanakan Sholat Jumat di antaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan sejumlah peserta retreat.

(Arief Setyadi )