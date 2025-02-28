Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Sosok Ibu Guru Salsa yang Viral Karena Video Joget Tanpa Busana?

Lutfan Faizi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |14:39 WIB
Siapa Sosok Ibu Guru Salsa yang Viral Karena Video Joget Tanpa Busana?
Sosok ibu guru yang videonya bikin hebos jagad maya/Foto: Tiktok
SIAPA sosok Ibu Guru Salsa yang viral karena video joget tanpa busana? Pertanyaan ini akan menjawab rasa penasaran sebagian orang terkait kasus yang sedang hangat dibicarakan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, publik dihebohkan dengan viralnya sebuah video di media sosial memperlihatkan seorang guru berjoget tanpa busana. Video tak senonoh tersebut berdurasi beberapa menit dan sudah tersebar luas di sejumlah platform media sosial, seperti TikTok dan X (dulu Twitter). 

Setelah ditelusuri, sosok dalam video tersebut diketahui bernama Salsa. Ia merupakan seorang pengajar di salah satu sekolah dasar (SD).

1. Profil Ibu Guru Salsa yang Viral

Ibu Guru Salsa merupakan salah seorang pengajar asal Jember, Jawa Timur. Beberapa sumber menyebut nama panjangnya sebagai Salsabila dengan panggilan Caca.

Sebelum viral, Salsa sendiri berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah dasar di daerah tempat tinggalnya. Statusnya adalah Guru Tidak Tetap (GTT), tetapi sudah sempat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.

Pada kesehariannya mengajar, Salsa sebelumnya memang sering membuat konten media sosial bersama murid-muridnya. Dia mengunggah momen kebersamaan bersama para murid melalui akun TikTok pribadi miliknya.

2. Viral di Media Sosial

Baru-baru ini, Ibu Guru Salsa jadi sorotan usai viralnya sebuah video memperlihatkan dirinya berjoget tanpa busana. Menanggapi video itu, Salsa telah mengakuinya dan sudah memberikan klarifikasi.

Salsa mengaku video tersebut dibuat karena jebakan dari pacar online-nya yang memanfaatkan dirinya untuk kepentingan pribadi. Pada klarifikasi yang diberikan, ia menjelaskan sudah mengenal pacar online itu sejak November 2024. 

Salsa menyebut keputusannya membuat video itu adalah kesalahan besar. Ia menganggap perbuatannya sebagai tindakan bodoh yang seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga.

 

