HOME NEWS NASIONAL

Ngeri, Kaca Pesawat Garuda Retak, 151 Penumpang dari Pekanbaru ke Jakarta Gagal Terbang

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |15:07 WIB
Ngeri, Kaca Pesawat Garuda Retak, 151 Penumpang dari Pekanbaru ke Jakarta Gagal Terbang
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Infokoms)
A
A
A

PEKANBARU  - Sebuah insiden terjadi di penerbangan Garuda GA 175 rute Pekanbaru- Jakarta. Kaca pesawat mengalami retak sehingga pesawat Kembali ke Bandar Udara (Bandara) Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. 

Radityo Ari Purwoko, General Manager Bandara SSK II Pekanbaru menjelaskan bahwa insiden itu terjadi pada 27 Februari 2025. Pesawat GA 175 sendiri membawa 151 penumpang

"Pesawat GA175  PKU-CGK, membawa 151 penumpang yang siap berangkat. Namun pada pukul 10:22 WIB menginformasikan kaca kokpit retak," kata Radityo, Jumat (28/2/2025).

Kemudian, pesawat diarahkan untuk mendarat di Pekanbaru. Pada pukul 11.00 WIB penumpang diarahkan ruang tunggu. Pesawat menunggu spare part dari CGK untuk perbaikan. 

"Untuk penumpang dialihkan ke sejumlah penerbangan. Hari ini pukul 7.00 WIB sebanyak 49 penumpang 49 diberangkatkan dengan GA 175D," jelasnya.

Atas kejadian itu, katanya diberikan fasilitas penginapan oleh pihak Garuda. "Seluruh penumpang mendapatkan kompensasi sesuai dengan PM89 tahun 2015 berupa voucher senilai Rp300 ribu," tukasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
