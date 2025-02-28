Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Geledah Terminal BBM Tanjung Gerem Pertamina di Cilegon

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten. Penggeledahan ini terkait pengembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menuturkan penggeledahan itu dilakukan pada hari ini Jumat (28/2/2025).

“Saat ini sekarang dan sedang berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 di Merak, di sebuah kantor fuel terminal Tanjung Gerem, Cilegon, Banten,” kata Harli kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Harli belum menjelaskan lebih jauh terkait alasan hingga barang bukti yang dicari penyidik lewat penggeledahan itu.

“Karena ini masih sedang berlangsung, kita akan tentu update apa yang menjadi hasil dari pengledahan yang dilakukan di tempat ini. Itu terkait dengan penggeledahan,” jelasnya.