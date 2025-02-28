Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Geledah Terminal BBM Tanjung Gerem Pertamina di Cilegon

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |15:23 WIB
Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Geledah Terminal BBM Tanjung Gerem Pertamina di Cilegon
Terminal BBM Tanjung Gerem Pertamina di Cilegon Digeledah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten. Penggeledahan ini terkait pengembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menuturkan penggeledahan itu dilakukan pada hari ini Jumat (28/2/2025).

“Saat ini sekarang dan sedang berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 di Merak, di sebuah kantor fuel terminal Tanjung Gerem, Cilegon, Banten,” kata Harli kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Harli belum menjelaskan lebih jauh terkait alasan hingga barang bukti yang dicari penyidik lewat penggeledahan itu.

“Karena ini masih sedang berlangsung, kita akan tentu update apa yang menjadi hasil dari pengledahan yang dilakukan di tempat ini. Itu terkait dengan penggeledahan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431//lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187315//kejagung-hJHV_large.jpg
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204//pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187203//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-sR92_large.jpg
Satgas PKH Telusuri Dugaan Illegal Logging di Balik Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874//pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186781//pertamina-c6xa_large.jpg
Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement