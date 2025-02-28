Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasasi Ditolak, Hukuman Syahrul Yasin Limpo Tetap 12 Tahun Penjara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |15:57 WIB
Kasasi Ditolak, Hukuman Syahrul Yasin Limpo Tetap 12 Tahun Penjara
Syahrul Yasin Limpo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang dimohonkan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL). Perkara yang teregister dengan nomor 1081 K/PID.SUS/2025 itu diputus pada Jumat (28/2/2025).

"Amar putusan: tolak perbaikan tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa," tulis keterangan melalui website resmi MA.

Adapun gugatan ini diadili oleh majelis hakim, dengan ketua majelis Yohanes Priyana. Dibantu Anggota Majelis 1, H Arizon Mega Jaya serta Anggota Majelis 2, Noor Edi Yono.

Dalam putusan ini, majelis juga tetap menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp44.269.777.204 dan 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

"Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00. ditambah USD30.000, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk Negara, subsider 5 tahun penjara," pungkasnya.

Telusuri berita news lainnya
