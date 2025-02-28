Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Selamat Berpuasa, Mari Jalankan dengan Tenang dan Khusyuk

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |16:06 WIB
Prabowo: Selamat Berpuasa, Mari Jalankan dengan Tenang dan Khusyuk
Presiden Prabowo Subianto (Foto : Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat berpuasa Ramadhan 2025 kepada seluruh umat muslim Indonesia. Dirinya pun juga memohon maaf.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Tentunya saya ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan bagi semua umat islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah kita diterima oleh Allah," kata Prabowo.

Prabowo berharap umat Islam di Indonesia dapat menjalankan puasa dengan tenang dan khusyuk.

"Sekali lagi bagi yang berpuasa selamat berpuasa dan marilah kita jalankan bulan ramadhan ini dengan baik dengan tenang dan khusyuk," kata Prabowo.

Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah pada hari ini Jumat 28 Februari 2025. 

Sidang tersebut akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187820//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-OjhG_large.jpg
Diakui Global, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Pengaruh Prabowo dalam Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187812//prabowo_subianto-djfL_large.jpg
Bertemu Prabowo, Sekjen Liga Muslim Dunia Sampaikan Duka untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187756//presiden_prabowo-CLw5_large.jpg
Prabowo Cerita ke Ketua MPR China, Beri Nama Panda Asal Tiongkok Satrio Wiratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187726//ketua_mpr_china_tiba_di_istana_merdeka-xUcC_large.jpg
Bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187691//ketua_mpr_china_wang_huning_tiba_di_indonesia-9QEF_large.jpg
Prabowo Terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187653//prabowo_subianto-7Hwh_large.jpg
Tangani Bencana Sumatera, Prabowo Perintahkan Tambah Anggaran jika Diperlukan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement