Prabowo: Selamat Berpuasa, Mari Jalankan dengan Tenang dan Khusyuk

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat berpuasa Ramadhan 2025 kepada seluruh umat muslim Indonesia. Dirinya pun juga memohon maaf.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Tentunya saya ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan bagi semua umat islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah kita diterima oleh Allah," kata Prabowo.

Prabowo berharap umat Islam di Indonesia dapat menjalankan puasa dengan tenang dan khusyuk.

"Sekali lagi bagi yang berpuasa selamat berpuasa dan marilah kita jalankan bulan ramadhan ini dengan baik dengan tenang dan khusyuk," kata Prabowo.

Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah pada hari ini Jumat 28 Februari 2025.

Sidang tersebut akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

(Angkasa Yudhistira)