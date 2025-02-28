Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masjid Istiqlal Gelar Kampung Ramadhan Internasional, Warga Bisa Dapat Wawasan Mancanegara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |16:13 WIB
Masjid Istiqlal Gelar Kampung Ramadhan Internasional, Warga Bisa Dapat Wawasan Mancanegara
Masjid Istiqlal Gelar Kampung Ramadan Internasional (Foto : Okezone/Refi S)
A
A
A

JAKARTA - Masjid Istiqlal Jakarta bakal menggelar Kampung Ramadhan Internasional untuk mengisi kegiatan Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah/2025. 

Imam Besar Istiqlal sekaligus Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan saat berbuka puasa bersama nanti akan lebih berwarna dengan kehadiran beberapa perwakilan negara sahabat yang masuk dalam bagian acara Kampung Ramadan International.

“Jadi tidak perlu (ke luar negeri) misalnya mendapatkan informasi yang penting dari Qatar, dari Abu Dhabi, dari Saudi, Mesir, Jordan. Kemudian yang tetangga kita ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ya ada termasuk namanya juga ada Cina, ada Amerika, Jerman, Amerika Latin,” kata Nasaruddin dalam jumpa pers di Pintu VIP Al-Malik Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Nasaruddin menambahkan kehadiran para perwakilan negara sahabat dalam Kampung Ramadan Internasional akan turut terlibat dalam pengisi acara sebagai wadah bagi masyarakat bisa mendapat informasi mancanegara.

Selain itu, masyarakat juga bisa mengikuti kursus bahasa asing mulai dari Cina, Inggris, Arab, sampai bahasa yang unik mulai dari Hebrew (Ibrani) dan bahasa Aramaic (Semit) secara gratis.

“Ada space-space di sini, jadi ada mengintip kebudayaan luar negeri ada di Istiqlal. Timur Tengah, Eropa, Amerika, Cina, dan dalam waktu dekat ini Singapura juga. Jadi Istiqlal ini ada pasar intelektual yang sangat unik,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/65/3185605//menteri_agama_nasaruddin_umar-bz8x_large.JPG
Diplomasi Perdamaian Prabowo Dirumuskan di Kampus, Empat UIN Ambil Peran Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/614/3183917//menag_nasaruddin_umar-MYI4_large.jpg
Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182911//pemerintah-4aNV_large.jpg
Menag Nasaruddin: Film Islami Jadi Sarana Dakwah dan Relevan bagi Generasi Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/330/3182298//menag_nasaruddin_umar-vj1I_large.jpeg
Menag Beberkan Makna Syukur, Ajaran Utama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement