Masjid Istiqlal Gelar Kampung Ramadhan Internasional, Warga Bisa Dapat Wawasan Mancanegara

JAKARTA - Masjid Istiqlal Jakarta bakal menggelar Kampung Ramadhan Internasional untuk mengisi kegiatan Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah/2025.

Imam Besar Istiqlal sekaligus Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan saat berbuka puasa bersama nanti akan lebih berwarna dengan kehadiran beberapa perwakilan negara sahabat yang masuk dalam bagian acara Kampung Ramadan International.

“Jadi tidak perlu (ke luar negeri) misalnya mendapatkan informasi yang penting dari Qatar, dari Abu Dhabi, dari Saudi, Mesir, Jordan. Kemudian yang tetangga kita ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ya ada termasuk namanya juga ada Cina, ada Amerika, Jerman, Amerika Latin,” kata Nasaruddin dalam jumpa pers di Pintu VIP Al-Malik Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Nasaruddin menambahkan kehadiran para perwakilan negara sahabat dalam Kampung Ramadan Internasional akan turut terlibat dalam pengisi acara sebagai wadah bagi masyarakat bisa mendapat informasi mancanegara.

Selain itu, masyarakat juga bisa mengikuti kursus bahasa asing mulai dari Cina, Inggris, Arab, sampai bahasa yang unik mulai dari Hebrew (Ibrani) dan bahasa Aramaic (Semit) secara gratis.

“Ada space-space di sini, jadi ada mengintip kebudayaan luar negeri ada di Istiqlal. Timur Tengah, Eropa, Amerika, Cina, dan dalam waktu dekat ini Singapura juga. Jadi Istiqlal ini ada pasar intelektual yang sangat unik,” ujarnya.