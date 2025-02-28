Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Hasto, KPK Dalami Sejumlah Pihak yang Diduga Terlibat Korupsi Harun Masiku

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |16:40 WIB
Periksa Hasto, KPK Dalami Sejumlah Pihak yang Diduga Terlibat Korupsi Harun Masiku
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, beberapa waktu lalu.

Dari dua pemeriksaan itu, KPK mendalami peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi, pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.

“Terkait peran-peran para pihak dalam konstruksi perkara yang sedang didalami,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika, Jumat (28/2/2025).

Hanya saja, Tessa tidak mengungkap siapa-siapa saja yang disinggung dalam kasus tersebut. Tessa menyebut KPK akan mengungkapnya dalam sidang pokok perkara.

KPK telah menahan Hasto dalam kasus korupsi PAW Anggota DPR RI korupsi Harun Masiku. KPK menduga Hasto terlibat dalam kasus suap korupsi tersebut.

Hasil penyelidikan KPK, Hasto diduga berperan sebagai donatur suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui sistem PAW.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187738//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-yNzo_large.jpg
Usut Kasus Pengolahan Karet, KPK Panggil 2 Mantan Direktur Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187624//ketua_kpk_setyo_budiyanto-jl1z_large.jpg
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement