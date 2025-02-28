Periksa Hasto, KPK Dalami Sejumlah Pihak yang Diduga Terlibat Korupsi Harun Masiku



JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, beberapa waktu lalu.

Dari dua pemeriksaan itu, KPK mendalami peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi, pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.

“Terkait peran-peran para pihak dalam konstruksi perkara yang sedang didalami,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika, Jumat (28/2/2025).

Hanya saja, Tessa tidak mengungkap siapa-siapa saja yang disinggung dalam kasus tersebut. Tessa menyebut KPK akan mengungkapnya dalam sidang pokok perkara.

KPK telah menahan Hasto dalam kasus korupsi PAW Anggota DPR RI korupsi Harun Masiku. KPK menduga Hasto terlibat dalam kasus suap korupsi tersebut.

Hasil penyelidikan KPK, Hasto diduga berperan sebagai donatur suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui sistem PAW.