Puan Jamin Megawati dan Prabowo Bakal Bertemu: Secepatnya

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan kembali jika pertemuan antara ketua umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto pasti akan digelar.

"Pasti, pasti. Secepatnya, InsyaAllah secepatnya,” kata Puan usai menghadiri penutupan retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

Momen pertemuan antara Prabowo dengan Megawati sebenarnya bisa terjadi pada hari Kamis (27/8) kemarin.

Pasalnya, Presiden Kelima RI, Megawati itu ternyata turut diundang untuk menghadiri parade senja dalam kegiatan retreat kepala daerah.

Sayangnya, Megawati berhalangan hadir. Kendati tak hadir, Puan memastikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kegiatan retreat kepala daerah ini.

"Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.



(Khafid Mardiyansyah)