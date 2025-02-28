Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Sebut Hilal di Aceh Jadi Penentu Awal Ramadhan 1446 Hijriah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |19:00 WIB
JAKARTA - Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU, Ahmad Izzuddin mengungkapkan bahwa pengamatan hilal di wilayah Aceh akan menjadi penentu awal Ramadhan 1446 Hijriah.

Ahmad mengatakan, bahwa ijtimak yang dapat dimaknai sebagai kondisi ketika bumi, bulan dan matahari berada pada posisi garis bujur yang sama, yang bertepatan Jumat Legi tanggal 28 Februari 2025 pada jam 7 lebih 44 menit 38 detik Waktu Indonesia Barat.

“Di mana daerah di Indonesia yang memenuhi kriteria imkanur rukyat tinggi 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 hanyalah sebagian Provinsi Aceh. Rukyatul hilal kasat mata dan kasat teleskop yang akan diterima adalah berasal dari Provinsi Aceh dengan syarat didukung kondisi cuaca,” jelas Ahmad dalam Seminar Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H, Jumat (28/2/2025).

Sementara itu, Ahmad mengatakan rukyatul hilal kasad kamera akan diterima sebagai toleransi daripada elongasi yang tidak harus pakem pada 6,4 berasal dari daerah yang dibatasi hingga 200 kilometer kurang lebih jauh sebelah timur garis elongasi 6,4. Bahkan, hasilnya tidak jauh berbeda dengan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

“Sehingga bisa mempertimbangkan keberhasilan rukyatul hilal meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya kira tidak berbeda dengan paparan dari pak Cecep (Kemenag) sampaikan,” jelasnya.

 

