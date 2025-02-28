Pendaftaran SATU Indonesia Awards 2025 Resmi Dibuka, Ini Persyaratannya

JAKARTA - Astra kembali menggelar Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards yang pada tahun ini memasuki tahun pelaksanaan keenam belas.

Pembukaan rangkaian kegiatan ditandai dengan seremoni Kick-Off 16th SATU Indonesia Awards 2025 yang dilaksanakan pada hari ini (28/2) di Menara Astra, Jakarta.

Bertema “Satukan Gerak, Terus Berdampak”, melalui Kick-Off 16th SATU Indonesia Awards 2025 Astra secara resmi akan menjaring generasi muda yang telah memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi yang tersebar di seluruh Indonesia yang dimulai sejak tanggal 28 Februari 2025 hingga 28 Juli 2025.

“Astra percaya bahwa generasi muda adalah pendorong utama perubahan yang sangat diperlukan dalam masyarakat kita. Dengan tema 'Satukan Gerak, Terus Berdampak' pada SATU Indonesia Awards tahun ini, Astra berkomitmen untuk memberi dukungan kepada anak-anak muda yang berani berinovasi dan berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan,".

"Astra ingin menciptakan ruang bagi setiap individu untuk dapat saling menginspirasi dan berkolaborasi, menyatukan langkah untuk mencapai dampak yang lebih besar. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan harapan dan meletakkan fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsa untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Pada acara Kick-Off 16th SATU Indonesia Awards 2025 yang diselenggarakan hari ini, Astra juga menghadirkan bincang inspiratif AstraTalks dengan narasumber Juri 16th SATU Indonesia Awards 2025 Dian Sastrowardoyo, Penerima Apresiasi 15th SATU Indonesia Awards 2024 bidang Teknologi Irfan Y. Pratama, serta Head of Brand Communications Astra

Yudha Prasetya.

Para narasumber berbagi inspirasi serta pengalaman dalam menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat dan sekitarnya serta cerita-cerita menarik selama proses penjaringan SATU Indonesia Awards dan juga upaya Astra dalam mendukung dan

memfasilitasi inisiatif generasi muda.

Diskusi ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak anak muda untuk berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Pada tahun 2024 jumlah pendaftar SATU Indonesia Awards mencapai 16.775 atau naik 11,8% dari tahun 2023.

Berikut adalah dewan juri 16th SATU Indonesia Awards 2025:

1. Prof. Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia),

2. Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia),

3. Prof. Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas

Negeri Jakarta),

4. Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan),

5. Onno W. Purbo Ph.D. (Pakar Teknologi Informasi),

6. Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk),

7. Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni & Pendiri Yayasan Dian Sastrowardoyo),

8. Billy Boen (Founder Young On Top),

9. Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra),

10. Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra)

11. Raline Shah (Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital RI)