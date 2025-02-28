Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! PBNU Tetapkan 1 Ramadhan 1446 H Jatuh pada 1 Maret, Malam Ini Tarawih

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |20:09 WIB
PBNU (Foto: Ist)
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Maka, malam ini umat Islam bisa mulai melakukan Sholat Tarawih.

Tim Rukyatul Hilal NU di bawah koordinasi Lembaga Falakiyah PBNU pada Jumat (28/2/2025) melakukan rukyatul hilal bil fi’li di beberapa lokasi yang telah ditentukan.

Dalam keterangan pers PBNU yang diterima redaksi, disebutkan berdasarkan laporan Lembaga Falakiyah PBNU, terdapat lokasi yang berhasil melihat hilal. Dengan demikian, umur bulan Sya’ban 1446 H adalah 29 hari.

"Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai dengan pendapat al-Madzahibul Arba'ah, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan/memberitahukan bahwa awal Bulan Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025," tulis PBNU.

PBNU menyampaikan kepada warga NU dan umat Islam selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1446 H dengan penuh keimanan dan menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum kerohanian untuk mensucikan diri dengan meningkatkan ketaqwaan serta memperbanyak bacaan Alquran, 
dzikir, beribadah dengan penuh kekhusyukan dan berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) juga sudah mengumumkan bahwa 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Hilal terlihat di Aceh.

"Pada malam ini diputuskan 1 Ramadhan ditetapkan jatuh pada besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 bertepatan 1 Ramadhan 1446 H," kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat konferensi pers usai Sidang Isbat, Jumat malam.
 

(Arief Setyadi )

      
