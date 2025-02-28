Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marak Skandal Mega Korupsi, Lakpesdam PBNU Desak Pengesahaan RUU Perampasan Aset

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |21:18 WIB
Marak Skandal Mega Korupsi, Lakpesdam PBNU Desak Pengesahaan RUU Perampasan Aset
Marak Skandal Mega Korupsi, Lakpesdam PBNU Desak Pengesahaan RUU Perampasan Aset
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sektor strategis Nasional. Pasalnya, beberapa belakangan ini marak kasus mega korupsi yang sangat merugikan rakyat.

“Kasus korupsi jumbo yang tiada henti menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap koruptor tidak menciptakan efek jera,” ujar Sekretaris Lakpesdam PBNU, Ufi Ulfiah di Kantor Lakpesdam PBNU, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, kasus mega korupsi telah mengakibatkan rusaknya tata kelola negara dan mengancam masa depan bangsa dan menjadi perhatian serius Lakpesdam PBNU. 

“Sebagai lembaga yang berperan dalam kajian strategis dan perencanaan kebijakan di lingkungan PBNU, Lakpesdam PBNU menilai bahwa berbagai skandal korupsi harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sektor strategis nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Ufi.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyaknya mega korupsi pada sektor strategis nasional telah mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik kepada pemerintah-parlemen, mengakibatkan lesunya perekonomian nasional dan menurunkan kesejahtaraan rakyat memiliki dampak luas.

“Tidak hanya terhadap perekonomian negara tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Berulangnya tindak pidana korupsi jumbo juga memperlihatkan lemahnya,”ucapnya. 

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap tata kelola negara dan menunjukkan lemahnya penindakan serta hukuman terhadap koruptor.

“Untuk itu, kami mendukung statemen Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun suatu pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi serta tanpa pandang bulu,” tegas Ufi Ulfiah.

Pengurus Lakpesdam PBNU, Ah Maftuchan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan dalam pidatonya pada peluncuran BPI Danantara bahwa bertekad untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187663//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-uRJE_large.jpg
Gus Yahya soal Isu PBNU Terima Aliran Dana TPPU Rp100 Miliar: Silakan Periksa jika Diperlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187605//gus_yahya-gudM_large.jpg
Blak-blakkan, Gus Yahya Sebut Pengurus PBNU Diteror Ancaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187584//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-W3pa_large.jpg
Gus Yahya Soal Polemik PBNU: Jika Dialog Ditolak, Kami Siap Tempuh Jalur Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187579//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-2igQ_large.jpg
Gus Yahya: Rapat Pleno Syuriyah Soal Pj Ketum PBNU Tidak Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187475//pbnu-ub9N_large.jpg
Sengkarut Polemik PBNU, Ulama Serukan Persatuan dan Keteduhan Warga Nahdliyin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187362//pbnu-jhUM_large.jpg
Gus Yahya Dicopot dari Ketua Umum, MLB NU: Kita Hormati Keputusan Syuriyah PBNU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement