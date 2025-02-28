Ramadhan 1446 H, Istiqlal Siapkan 4.000 Paket Berbuka Puasa

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengatakan, ribuan paket berbuka puasa disiapkan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025.

"Kita ada estimasi sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini 3.000 orang yang akan berbuka puasa disini karena kita ingin mengantisipasi adanya program baru Istiqlal maka kita siapkan 4.000 boks nasi, kurma, air mineral. Ini kami peroleh dari sponsor masyarakat dan instansi," kata Nasaruddin dalam jumpa pers di Pintu VIP Al-Malik Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Nasaruddin menyebut pihaknya juga mempersilakan jamaah yang hendak beribadah itikaf di 10 Ramadhan terakhir di Istiqlal. Namun, apabila full jamaah hingga lantai teratas Istiqlal bisa menampung 200 ribu jamaah.

Ia menekankan, jamaah agar mendaftar terlebih dahulu ke panitia ramadan Masjid Istiqlal apabila hendak itikaf agar terdata.

"10 Ramadhan terakhir sampai lantai puncak Istiqlal itu penuh jamaah dari luar negeri maupun daerah lain di Indonesia maka kita harus antisipasi tentu kami tidak mampu menyiapkan semua karena kalau penuh sampai lantai atas itu bisa 200 ribu orang, itikaf kita perbolehkan dan silakan mendaftar agar kita siapkan tempat tidur dan sebagainya," ucapnya.



(Arief Setyadi )