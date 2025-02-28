Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramadhan 1446 H, Istiqlal Siapkan 4.000 Paket Berbuka Puasa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |21:31 WIB
Ramadhan 1446 H, Istiqlal Siapkan 4.000 Paket Berbuka Puasa
Masjid Istiqlal (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengatakan, ribuan paket berbuka puasa disiapkan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025. 

"Kita ada estimasi sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini 3.000 orang yang akan berbuka puasa disini karena kita ingin mengantisipasi adanya program baru Istiqlal maka kita siapkan 4.000 boks nasi, kurma, air mineral. Ini kami peroleh dari sponsor masyarakat dan instansi," kata Nasaruddin dalam jumpa pers di Pintu VIP Al-Malik Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Nasaruddin menyebut pihaknya juga mempersilakan jamaah yang hendak beribadah itikaf di 10 Ramadhan terakhir di Istiqlal. Namun, apabila full jamaah hingga lantai teratas Istiqlal bisa menampung 200 ribu jamaah.

Ia menekankan, jamaah agar mendaftar terlebih dahulu ke panitia ramadan Masjid Istiqlal apabila hendak itikaf agar terdata. 

"10 Ramadhan terakhir sampai lantai puncak Istiqlal itu penuh jamaah dari luar negeri maupun daerah lain di Indonesia maka kita harus antisipasi tentu kami tidak mampu menyiapkan semua karena kalau penuh sampai lantai atas itu bisa 200 ribu orang, itikaf kita perbolehkan dan silakan mendaftar agar kita siapkan tempat tidur dan sebagainya," ucapnya. 
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559/lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement