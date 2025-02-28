Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok Puasa, MUI Ajak Umat Islam Wujudkan Kesalehan Ibadah dan Sosial

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |22:01 WIB
Besok Puasa, MUI Ajak Umat Islam Wujudkan Kesalehan Ibadah dan Sosial
MUI Ajak Umat Islam Wujudkan Kesalehan Ibadah dan Sosial (Foto : Okezone)
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak seluruh umat islam memperbanyak kebaikan di bulan suci Ramadhan dengan cara peduli terhadap sesama. Adapun pemerintah telah menetapkan awal puasa jatuh pada 1 Maret 2025.  

Ketua MUI KH Abdullah Jaidi mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesalehan ibadah dan kesalehan sosial. Contoh kecil bentuk kepedulian sosial itu bisa diwujudkan dengan cara memberikan santapan buka puasa. 

"Di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita, baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa dengan buka puasa ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain," kata Abdullah di Kantor Kementerian Agama, Jumat (28/2/2025).

"Sehingga marilah kita wujudkan kesalehan ibadah dan kesalehan sosial kita dalam kehidupan," tambahnya.

Selain itu, dia juga meminta agar umat islam tetap menggalang persatuan demi mewujudkan kehidupan yang harmonis selama bulan suci ramadhan.

"Tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita sehingga terjalin satu silaturahim silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa," tuturnya.

Dia berharap bulan Ramadan tahun ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia diberikan kemampuan melaksanakan ibadah puasa oleh Allah SWT. 

Adapun, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Dimana, hilal terlihat di wilayah Provinsi Aceh. 

“Pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok Insya Allah tanggal 1 Maret 2025, bertepatan 1 Ramadan 1446 Hijriyah,” ujar Menag saat Konferensi Pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

 

Topik Artikel :
Bulan Puasa MUI Ramadhan 2025
