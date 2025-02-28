Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Momentum Berlomba-lomba Dalam Kebaikan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |22:32 WIB
Kapolri: Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Momentum Berlomba-lomba Dalam Kebaikan
Kapolri menyampaikan selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1446 H (Foto : Istiemewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1446 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Bulan Suci Ramadhan adalah momentum yang dinanti-nantikan dan dirindukan umat Muslim.

Berbagai lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an akan selalu mengalun merdu di seluruh penjuru negeri.

“Ramadhan telah hadir. Ramadhan telah hadir membawa damai penuh ampunan, menjadi momentum beribadah kepada Sang Pencipta,” ungkap Jenderal Sigit, Jumat (28/2/25). 

Jenderal Sigit menuturkan, Bulan Ramadhan membawa kehangatan karena banyaknya insan manusia yang menebarkan kebaikan. Saling berlomba-lomba berbuat kebaikan penuh manfaat, untuk mendapatkan ridho-Nya. 

Di momentum ini, ungkap Kapolri, momentum bulan Ramadhan ini sekaligus perekat persaudaraan dengan sesama, saling melengkapi, saling menjaga, saling menguatkan. Menjadikan kebersamaan membangun bangsa menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045.

“Atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1446 H. Semoga keberkahan dan ampunan senantiasa menyertai kita semua,” ujar Kapolri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186014//polri_undang_kepolisian_hong_kong-lngs_large.jpg
Polri Undang Kepolisian Hong Kong untuk Pelajari Model Penanganan Aksi Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185615//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-SvKq_large.jpg
Warga Pilih Damkar untuk Lapor Cepat, Begini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183308//mk-zXJ5_large.jpg
Polisi Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil Atas Penugasan Kapolri, Mundur atau Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182110//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-1yBA_large.jpg
Kapolri Pastikan Senjata di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta Hanya Mainan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552//kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement