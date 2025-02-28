NU dan Muhammadiyah Kompak Besok 1 Ramadhan, Wamenag: Insya Allah Lebarannya Juga Sama

JAKARTA - Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriyah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Meski belum ada penentuan, kemungkinan 1 Syawal atau hari Lebaran, NU dan Muhammadiyah akan kembali berbarengan.

"Ya, Insya Allah bisa sama juga," kata Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Adapun, penetapan 1 Ramadhan yang sama antara NU dan Muhammadiyah, kata dia karena kian majunya ilmu pengetahuan. Lalu terjadi adanya kesepakatan tentang penggabungan melihat hilal dengan rukyat dan hisab, serta kemajuan teknologi yang semakin membaik.

"Jadi dengan ilmu pengetahuan yang makin maju, kemudian kesepakatan menentukan hilal itu dengan penggabungan hisap dan rukyah. Ditambah peralatan yang makin mumpuni. Maka insya Allah ke depan kita bisa terus mentradisikan sama-sama puasa, sama-sama lebaran," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Dimana, hilal terlihat di wilayah Provinsi Aceh.