Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

NU dan Muhammadiyah Kompak Besok 1 Ramadhan, Wamenag: Insya Allah Lebarannya Juga Sama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |23:11 WIB
NU dan Muhammadiyah Kompak Besok 1 Ramadhan, Wamenag: Insya Allah Lebarannya Juga Sama
NU dan Muhammadiyah Kompak Besok 1 Ramadhan (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriyah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Meski belum ada penentuan, kemungkinan 1 Syawal atau hari Lebaran, NU dan Muhammadiyah akan kembali berbarengan.

"Ya, Insya Allah bisa sama juga," kata Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Adapun, penetapan 1 Ramadhan yang sama antara NU dan Muhammadiyah, kata dia karena kian majunya ilmu pengetahuan. Lalu terjadi adanya kesepakatan tentang penggabungan melihat hilal dengan rukyat dan hisab, serta kemajuan teknologi yang semakin membaik.

"Jadi dengan ilmu pengetahuan yang makin maju, kemudian kesepakatan menentukan hilal itu dengan penggabungan hisap dan rukyah. Ditambah peralatan yang makin mumpuni. Maka insya Allah ke depan kita bisa terus mentradisikan sama-sama puasa, sama-sama lebaran," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Dimana, hilal terlihat di wilayah Provinsi Aceh. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187797//pemerintah-3ZGm_large.jpg
Indonesia Didapuk Jadi Tuan Rumah MHQ Internasional Disabilitas Netra Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187472//pemerintah-71cF_large.jpg
Kemenag: Kurikulum Cinta sebagai Fondasi Transformasi Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187135//pemerintah-vS0t_large.jpg
Puluhan Ribu Orang Hadiri Sholawat Kebangsaan, Kemenag: Merawat Keharmonisan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187131//kemenag-peav_large.jpg
Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Diminta Tangani Khusus Ma’had Aly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186733//pemerintah-Geyp_large.jpg
Menag: Indonesia Semakin Kuat karena Kerukunan Umat Terjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186610//pemerintah-06mZ_large.jpg
Pemerintah Dorong Pesantren Jadi Pelopor Ekoteologi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement