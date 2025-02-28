Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Warga Cileungsi Bogor Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |09:51 WIB
Diguyur Hujan Deras, Warga Cileungsi Bogor Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter
Warga Cileungsi Bogor Kebanjiran Gegara Hujan Deras (foto: BPBD Bogor)
BOGOR - Banjir menggenangi pemukiman warga di wilayah Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Banjir tersebut disebabkan luapan anak Sungai Cibarengkok karena hujan deras.

"Curah hujan yang tinggi menyebabkan anak Sungai Cibarengkok meluap menyebabkan banjir," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Adapun banjir itu terjadi pada Kamis 27 Februari 2025. Ketinggian air yang merendam rumah warga bervariasi kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter.

"Berdampak pada pemukiman warga yang dekat dengan aliran kali," jelasnya.

