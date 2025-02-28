Diguyur Hujan Deras, Warga Cileungsi Bogor Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter

BOGOR - Banjir menggenangi pemukiman warga di wilayah Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Banjir tersebut disebabkan luapan anak Sungai Cibarengkok karena hujan deras.

"Curah hujan yang tinggi menyebabkan anak Sungai Cibarengkok meluap menyebabkan banjir," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Adapun banjir itu terjadi pada Kamis 27 Februari 2025. Ketinggian air yang merendam rumah warga bervariasi kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter.

"Berdampak pada pemukiman warga yang dekat dengan aliran kali," jelasnya.