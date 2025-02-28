Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Proyek ITF Sunter Mangkrak sejak 2018, Kadis LH Tunggu Arahan Gubernur Pramono

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:32 WIB
Proyek ITF Sunter Mangkrak sejak 2018, Kadis LH Tunggu Arahan Gubernur Pramono
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proyek pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang dicanangkan sejak 2018 mangkrak hingga saat ini akibat Pemprov DKI Jakarta cenderung fokus terhadap pembangunan pengolahan sampah berupa Refuse Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Bekasi dan Rorotan, Jakarta Utara. 

Diketahui kapasitas sampah yang dihasilkan warga Jakarta mencapai 8.000 toh per hari sedangkan dua RDF hanya mampu mengolah sampah 3.500 ton per hari sehingga diperlukan fasilitas tambahan untuk mengolah sampah Jakarta sehingga tidak membebani TPST Bantargebang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan bahwa pembangunan selain RDF untuk mengolah sampah Jakarta sangat terbuka dikarenakan masih ada sekitar 4.500 ton sampah yang perlu diolah.

"Kemarin sudah saya sampaikan kepada pak Wagub (Rano Karno -red), pembangunan pengelolaan sampah selain yang ada saat ini, itu masih sangat terbuka karena kita masih punya sekitar 4.500 ton sampah yang memang harus segera dikelola. Supaya sampah-sampah dari Jakarta bisa selesai pengolahannya di Jakarta dan tidak bergantung kepada Bantargebang. selama ini semua sampah Jakarta itu kita buang ke bantargebang," kata Asep kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183928//pramono_anung-vB3P_large.jpg
Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178118//presiden_prabowo_subianto-pvXZ_large.png
Prabowo Bakal Ubah Sampah Jadi Listrik dalam 2 Tahun, Bantar Gebang Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178061//prabowo-NzX1_large.jpg
Ubah Sampah Jadi Listrik, Prabowo Bangun 34 PLTSa dalam 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177763//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0ZfT_large.jpg
Pramono Wacanakan Pemindahan IKJ dari Kawasan TIM ke Kota Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176400//gunung-JlYu_large.jpg
Gunung Gede Pangrango Ditutup Mulai Hari Ini, Imbas Banyak Sampah Pendaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176293//petugas_ppsu-DRyn_large.jpg
Rekrutmen Damkar dan PPSU DKI Bakal Dibatasi, Imbas Pemangkasan Dana Rp15 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement