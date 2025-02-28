Tak Kuat Menanjak, Truk Hebel di Bogor Terguling

BOGOR - Truk yang mengakut hebel terguling di Tanjakan Tasmania, Bogor Utara, Kota Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Awalnya, truk B 9233 IH itu datang dari arah Taman Corat Coret menuju Tanah Baru.

"Di Tanjakan Tasmania diduga truk tersebut tak kuat menanjak," kata Santi, Jumat (28/2/2025).

Alhasil, truk yang sarat muatan itu bergerak mundur dan hilang kendali. Hingga akhirnya, truk terguling di tengah badan jalan dan muatannya berserakan.

"Truk terjatuh dan terguling," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, badan truk yang melintang di tengah jalan sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu.

"Hanya materi saja, sudah (dievakuasi)," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)