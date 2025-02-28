Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-32 Kota Tangerang, Praktisi Gunawan: Bangun Kota Jangan Hanya Kata, Tapi Wujudkan dengan Aksi Nyata!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |14:08 WIB
HUT Ke-32 Kota Tangerang, Praktisi Gunawan: Bangun Kota Jangan Hanya Kata, Tapi Wujudkan dengan Aksi Nyata!
Praktisi komunikasi Gunawan Raharjo (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Hari ini, Jumat, 28 Februari 2025, Kota Tangerang merayakan hari ulang tahunnya, bertepatan pada tanggal 28 Februari 1993. Sudah 32 tahun Kota Tangerang menjadi kota administrasif dari sebelumnya yang tergabung dengan Kabupaten Tangerang. 

Pada ulang tahun kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengusung tema "Ayo Bersama Membangun Kota". Masyarakat Kota Tangerang dilibatkan keikutsertaan dalam proses mewujudkan pembangunan Kota serta kemajuan pelayanan bagi masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Praktisi komunikasi, Gunawan Raharjo mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tangerang yang ke-32 tahun, era baru saatnya berkolaborasi bersama, Tangerang ayo! Bersama membangun Kota, Ayo bersama membangun Kota jangan hanya kata, tapi wujudkan dengan aksi nyata.

Diharapkan dengan kepemimpinan walikota baru seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk bersama-sama mendukung pembangunan kota. Pemuda Kota Tangerang menjadi bagian dari masyarakat yang turut aktif dalam membangun Kota Tangerang.

"Semoga di usia yang ke 32 tahun ini, Kota Tangerang senantiasa menjadi pintu gerbang negara dengan seribu jasa yang selalu memberikan pelayanan yang optimal, Indah kotanya bahagia warganya," kata Gunawan dalam keterangannya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168866//polisi_bongkar_jaringan_wn_tiongkok_pelaku_pencurian-b1vT_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan WN Tiongkok Curi Rp4,5 Miliar, Satu Orang Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163692//dprd_kota_tangerang-7HCI_large.jpg
HUT ke-80 RI, Ketua DPRD Kota Tangerang Ajak Masyarakat Berkarya Demi Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134404//kebakaran_di_tangerang-HS46_large.jpg
Bocah 4 Tahun Tewas Terbakar di Kontrakan Tangerang, Polisi Buru Penyewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/340/3134165//wakil_ketua_dprd_kota_tangerang-g6Lb_large.jpg
Wakil Ketua DPRD Apresiasi Program Pemutihan Pajak Bermotor 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/338/3133341//mayat_pria_dalam_karung_di_tangerang-vjYc_large.jpg
Ini Motif Kasus Pembunuhan Mayat dalam Karung di Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement