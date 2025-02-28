HUT Ke-32 Kota Tangerang, Praktisi Gunawan: Bangun Kota Jangan Hanya Kata, Tapi Wujudkan dengan Aksi Nyata!

TANGERANG - Hari ini, Jumat, 28 Februari 2025, Kota Tangerang merayakan hari ulang tahunnya, bertepatan pada tanggal 28 Februari 1993. Sudah 32 tahun Kota Tangerang menjadi kota administrasif dari sebelumnya yang tergabung dengan Kabupaten Tangerang.

Pada ulang tahun kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengusung tema "Ayo Bersama Membangun Kota". Masyarakat Kota Tangerang dilibatkan keikutsertaan dalam proses mewujudkan pembangunan Kota serta kemajuan pelayanan bagi masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Praktisi komunikasi, Gunawan Raharjo mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tangerang yang ke-32 tahun, era baru saatnya berkolaborasi bersama, Tangerang ayo! Bersama membangun Kota, Ayo bersama membangun Kota jangan hanya kata, tapi wujudkan dengan aksi nyata.

Diharapkan dengan kepemimpinan walikota baru seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk bersama-sama mendukung pembangunan kota. Pemuda Kota Tangerang menjadi bagian dari masyarakat yang turut aktif dalam membangun Kota Tangerang.

"Semoga di usia yang ke 32 tahun ini, Kota Tangerang senantiasa menjadi pintu gerbang negara dengan seribu jasa yang selalu memberikan pelayanan yang optimal, Indah kotanya bahagia warganya," kata Gunawan dalam keterangannya.

(Awaludin)