HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Ramadhan, Pemkot Tangsel Gelar Rakor Bahas Keamanan hingga Stok Pangan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |16:26 WIB
Jelang Ramadhan, Pemkot Tangsel Gelar Rakor Bahas Keamanan hingga Stok Pangan
Pemkot Tangsel gelar Rakor jelang Ramadhan 1446 H (Foto: Ist)
A
A
A

SERPONG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memastikan menjelang Ramadhan 1446 H stok bahan pokok aman hingga 25 Maret 2025. Kendati, ada kenaikan harga, namun masih berada dalam batas wajar.

“Kenaikan ini lebih karena euforia menjelang Ramadhan selama tidak fluktuatif berlebihan dan tidak terjadi kelangkaan, ini masih dalam kondisi normal,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel Bambang Noertjahjo, dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Guna mematangkan persiapan Ramadhan, Pemkot Tangsel menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemkot Tangsel di Serpong, pada Rabu 28 Februari 2025. Dipimpin Sekda Bambang Noertjahjo, rapat koordinasi dihadiri Kapolres Tangsel, Dandim 0506 Tangerang, Kejari Tangsel dan berbagai unsur perangkat daerah.

Pemkot Tangsel juga mengeluarkan edaran ketentuan selama Ramadhan mengenai keamanan, tata cara ibadah, distribusi bahan pokok, hingga soal pendidikan. “Soal jam kerja, akan tetap sama seperti tahun tahun sebelumnya, yaitu lebih singkat,” katanya.

Sementara warung makan, kata Bambang, masih boleh beroperasi tetapi harus ditutup dengan tirai hingga pukul 17.00 WIB. Adapun tempat hiburan malam, panti pijat akan tutup sepenuhnya. Pada intinya, Pemkot Tangsel komitmen untuk memastikan kelancaran ibadah masyarakat selama Ramadhan.

“Tadi Pak Kapolres juga menyampaikan bahwa akan ada tim khusus untuk memantau pelaksanaan surat edaran ini,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
