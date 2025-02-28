Puncak Bogor Hujan Deras, Status Bendung Katulampa Naik Siaga 3

BOGOR - Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak dan sekitarnya membuat ketinggian air di Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat naik menjadi 110 sentimeter atau status siaga 3.

Petugas Bendung Katulampa M. Alwan mengatakan, awalnya ketinggian air masih berada pada titik 30 sentimeter pukul 16.00 WIB. Kemudian, naik menjadi 110 sentimeter pukul 16.50 WIB

"TMA 110 sentimeter, status siaga 3," kata Alwan, dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Sedikitnya, ada 161.986 liter perdetik air Sungai Ciliwung yang mengalir di Bendung Katulampa. Debit air tersebut diperkirakan tiba di wilayah Jakarta dalam waktu 9 hingga 12 jam ke depan.

"Kondisi cuaca hujan," tutup Alwan.

Diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kondisi cuaca untuk di wilayah Jabodetabek.

Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang hingga petang nanti.



(Khafid Mardiyansyah)