Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Serap Aspirasi, Anggota DPRD Jakarta dari Perindo Temui Warga Rawa Buaya Cengkareng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |17:17 WIB
Serap Aspirasi, Anggota DPRD Jakarta dari Perindo Temui Warga Rawa Buaya Cengkareng
Anggota DPRD Jakarta dari Perindo Temui Warga Rawa Buaya Cengkareng (Foto : Okezone/Riyan R)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin melaksanakan reses untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (28/2/2025).

“Hari ini saya anggota DPRD dari Partai Perindo, turun ke masyarakat menyerap aspirasi daripada masyarakat terkait banyak hal,” kata Dina Masyusin saat ditemui.

Dina menjelaskan, aspirasi yang disampaikan kepadanya terkait banyak hal. Seperti masih terjadinya banjir, pendidikan hingga pelayanan di rumah sakit.

“Banyaknya (aspirasi) wilayah di sini masih terjadi banjir, kesehatan, terkait dengan pelayanan yaitu rumah sakit, pelayanan pendidikan, puskesmas dan lainnya sebagainya,” ujar dia.

“Itu yang hari ini masih menjadi permasalahan yang paling tinggi, khususnya di wilayah Rawa Buaya,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187473//partai_perindo_salurkan_bantuan_di_pengungsian_semeru-PyFq_large.jpg
Partai Perindo Hibur Anak Penyintas dan Salurkan Bantuan di Pengungsian Semeru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement