Serap Aspirasi, Anggota DPRD Jakarta dari Perindo Temui Warga Rawa Buaya Cengkareng

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin melaksanakan reses untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (28/2/2025).

“Hari ini saya anggota DPRD dari Partai Perindo, turun ke masyarakat menyerap aspirasi daripada masyarakat terkait banyak hal,” kata Dina Masyusin saat ditemui.

Dina menjelaskan, aspirasi yang disampaikan kepadanya terkait banyak hal. Seperti masih terjadinya banjir, pendidikan hingga pelayanan di rumah sakit.

“Banyaknya (aspirasi) wilayah di sini masih terjadi banjir, kesehatan, terkait dengan pelayanan yaitu rumah sakit, pelayanan pendidikan, puskesmas dan lainnya sebagainya,” ujar dia.

“Itu yang hari ini masih menjadi permasalahan yang paling tinggi, khususnya di wilayah Rawa Buaya,” sambung dia.