Anggota DPRD Jakarta Partai Perindo Masih Temui Pemberian Bansos Tak Tepat Sasaran

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Perindo, Dina Masyusin melaksanakan reses untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (28/2/2025).

Dina Masyusin menuturkan, dirinya masih menemui adanya penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran.

“Hari ini, kita menemukan banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial, padahal dia bener-bener membutuhkan,” kata Dina saat ditemui.

Dia menerangkan, dirinya mendapatkan keluhan bahwa masih ada orang yang membutuhkan bantuan sosial, justru tidak mendapatkannya.

“Banyak keluhan masyarakat bahwa orang tersebut mampu tapi tetap mendapatkan, satu hal lagi ada yang tidak mampu, justru tidak mendapatkan,” ujar dia.

Dia pun meminta agar pemerintah selektif dalam menentukan atau menyalurkan bantuan sosial tersebut diverifikasi ulang. Agar, kata dia, penyaluran bantuan sosial tersebut tepat sasaran.

“Saya berharap kepada pemerintah benar-benar selektif menentukan siapa yang akan mendapatkan dan sudah mendapatkan mohon diverifikasi ulang,” ucapnya.