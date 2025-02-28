Rumah di Permukiman Padat Jaktim Terbakar, 7 Unit Damkar Dikerahkan

Kebakaran di Duren Sawit, Jakarta Timur (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

JAKARTA - Rumah tinggal di kawasan padat penduduk di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar, Jumat (28/2/2025) sore ini. Sebanyak 7 unit dan 42 personel dikerahkan.

“Objek rumah tinggal,” kata Command Center Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya, Jumat.

Command Center menyebut, pihaknya menerima informasi terjadinya kebakaran pukul 17.55 WIB. Ia pun menuturkan, sebanyak 7 unit dan 42 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

“Pengerah 7 unit dan 42 personel pemadam kebakaran,” ujar dia.

Ia menambahkan, saat ini petugas yang berada di lokasi tengah berupata untuk memadamkan api tersebut. “Proses pemadaman (Merah),” ujarnya.

Dari foto yang diterima, terlihat kobaran api dan asap hitam membubung tinggi. Terlihat rumah tersebut berada di pinggiran kali.



(Arief Setyadi )