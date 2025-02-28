Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin di Lenteng Agung Macet Total, Kendaraan Mengular hingga Stasiun UP

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |18:35 WIB
Lalin di Lenteng Agung Macet Total, Kendaraan Mengular hingga Stasiun UP
Lalin di Lenteng Agung arah Depok macet (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA - Kemacetan lalu lintas total terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengarah ke Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat (28/2/2025) sore menjelang memasuki Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Pantauan iNews Media Group di lokasi kemacetan berawal dari Jalan Raya Margonda, Depok tepatnya kawasan pusat perbelanjaan Margo City hingga mengular ke Stasiun Universitas Pancasila (UP), Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Kemacetan didominasi dengan kendaraan roda dua dan roda empat dari arah Jakarta menuju Depok. Kemacetan juga terjadi di simpang Flyover akses Universitas Indonesia (UI) yang terus mengular hingga Stasiun UP berjarak kurang lebih 7 kilometer.

Tak jarang terdengar suara bising klakson kendaraan bersahutan saat mengantre di kemacetan tersebut. Bahkan, sepeda motor menggunakan bahu jalan sisi kanan untuk mendahului kemacetan.

Sekadar informasi, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) tetap melakukan sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta pada Jumat sore ini. Sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Sabtu 1 Maret dan Idul Fitri pada Senin 31 Maret.

(Arief Setyadi )

      
