Petugas Berhasil Lokalisir Kebakaran di Rumah Padat Penduduk Duren Sawit

Kebakaran di rumah padat penduduk Duren Sawit (foto: dok ist)

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan saat ini, api berhasil dilokalisir petugas pemadam kebakaran.

“Proses pemadaman, (api) sudah dapat dilokalisir,” kata Command Center Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Command Center menyebut, pihaknya menerjma informasi terjadinya kebakaran pukul 17.55 WIB. Kemudian proses pemadaman dimulai pukul 17.58 WIB.

Dia pun menuturkan, sebanyak 15 unit dan 72 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

“Pengerahan 15 unit dan 72 personil pemadam kebakaran,” ujar dia.

Dari foto yang diterima, terlihat kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi. Terlihat rumah tersebut berada di pinggiran kali.

(Awaludin)