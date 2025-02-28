Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut Ramadhan 2025, Ini Pesan Pramono Anung pada Warga Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |22:16 WIB
Sambut Ramadhan 2025, Ini Pesan Pramono Anung pada Warga Jakarta
Pramono Anung (Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung mengajak warga Jakarta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025. Diketahui Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025.

"Alhamdulillah hirobbil alamin, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadhan yang penuh keberkahan saya Pramono Anung Wibowo Gubernur DKI Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Jakarta," ucap Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw seperti dikutip, Jumat (28/2/2025).

"Seiring rasa syukur menyambut bulan yang mulia ini mari tingkatkan keimanan, ketaqwaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan memperkuat silaturahmi serta berbagi kebahagiaan dengan sesama," tambahnya.

Pramono yang didampingi sang istri Endang Nugraheni mengatakan lantunan azan bergema di penjuru kota tanda panggilan dari sang pencipta mari kita sambut Ramadhan penuh dengan sukacita.

"Semoga rahmat Allah menaungi warga Jakarta Marhaban ya Ramadan mohon maaf lahir," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
