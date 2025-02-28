Kebakaran 30 Rumah di Duren Sawit, Kerugian Ditaksir Rp600 Juta

Kebakaran 30 rumah di Duren Sawit (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan rumah di Jalan Tegal Amba, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025) sekira pukul 17.55 WIB. Adapun peristiwa ini menghanguskan 30 rumah semi permanen dan kontrakan.

"Objek terbakar: 30 rumah," tulis keterangan, command center Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Setelah personel melakukan proses pemadaman, api berhasil dijinakkan sekitar pukul 20.15 WIB. Kerugian akibat musibah ini ditaksir hingga Rp600 juta.

"Pengerahan 16 unit pemadam dan 80 orang personel. Kerugian ditaksir mencapai Rp600 juta," tuturnya.

Adapun bedasarkan video yang diterima, nampak kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi ketika peristiwa tengah berlangsung.

Terlihat rumah tersebut berada di pinggiran kali.

(Angkasa Yudhistira)